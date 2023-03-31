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Пятница, 31 марта 2023, 18:26 мск

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Центробанк РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЦБ.

«Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица – резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более 10 тыс долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции», – говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке добавили, что физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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