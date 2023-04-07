Судья Арбитражного суда Москвы ответит за посредничество во взяточничестве

Завершено расследование уголовного дела в отношении судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат, склонявшей коллегу к получению взятки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, Елена Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией о том, что ее коллега по арбитражному суду рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 года обе женщины находились в одном из московских ресторанов, где Кондрат рассказала сослуживице о том, что к ней обратились лица, готовые передать денежные средства в сумме 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по данному делу», – говорится в сообщении ведомства.

Позже фигурантка по телефону и при личных встречах продолжала уговаривать коллегу по арбитражному суду принять за вознаграждение «нужное» решение по делу, а сама готова была выступить посредником при передаче денег. Однако женщина предпочла обратиться к правоохранителям и сделка прошла под контролем оперативных служб.

В СК отметили, что уголовное дело в отношении Кондрат было возбуждено председателем Следкомитета Александром Бастрыкиным. Согласие на это дала квалификационная коллегия судей РФ. Делом занималось второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного главка Следственного комитета.

В пресс-службе также обратили внимание на то, что судья и ее защитники оказывали активное противодействие.

«В ходе расследования уголовного дела Кондрат уклонялась от проведения следственных действий, не являлась к следователю, а в последующем покинула город Москву, в связи с этим последняя была объявлена в федеральный розыск. В последующем ее местонахождение было установлено на территории другого региона. Кондрат была задержана и ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

По уголовному делу были проведены обыски по местам жительства фигурантки, допрошено большое количество свидетелей, проведен ряд экспертиз, в том числе фоноскопические. Для установления психического состояния обвиняемой проведена комплексная амбулаторная психолого-психическая экспертиза, по результатам которой она признана вменяемой.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Свою вину она не признала.

Уголовное дело передано для направления в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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