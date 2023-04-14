МЭА: Россия потеряла доходы на фоне почти двукратного роста экспорта нефти

Объем экспорта нефти из России в марте 2023 года достиг максимального уровня с апреля 2020 года, однако доходы от продажи «черного золота» упали почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные содержатся в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В марте поставки из РФ возросли до 8,1 млн баррелей в сутки, в том числе, нефтепродукты с ростом до 3,1 млн баррелей в сутки. «Большие скидки в цене привлекают трейдеров, готовых рисковать», – пишет Bloomberg со ссылкой на МЭА.

Отмечается, что доходы России от нефтяного экспорта выросли в марте на $1 млрд, что на 43% меньше прошлогоднего уровня.

«В ближайшие месяцы ситуация может стать более сложной, поскольку сокращение добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти и союзников, включая Россию, приводит к росту цен на нефть. Флагманский сорт нефти Urals в Москве в апреле был в пределах 5 долларов от предельной цены в 60 долларов за баррель, в то время как средневзвешенная экспортная цена на всю сырую нефть в стране превышала его», – отмечается в публикации.

По данным МЭА, Россия сократила добычу нефти в марте на 290 тысяч баррелей в сутки до 9,58 млн, хотя заявляла о сокращении добычи на 500 тысяч. «Похоже, что она направляет свои баррели в новые точки сбыта, несмотря на санкции ЕС», – отмечает агентство.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России. Был введен потолок цен в $60 за баррель на поставляемую морем российскую нефть. С 5 февраля 2023 года подобные ограничения распространились на поставки нефтепродуктов из РФ в $45-100 за баррель в зависимости от категории.

Москва, Мария Соколова

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