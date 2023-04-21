«Первый звоночек»: «зерновая сделка» стала началом децентрализации Евросоюза

«Зерновая сделка» стала «первым звоночком» дестабилизации ЕС и будущего распада Евросоюза. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала директор Института исследований международных экономических отношений, профессор Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, дальнейшее разрушение украинской экономики грозит обернуться серьезным кризисом для «единой» Европы.

Как отметила эксперт, вывоз зерна из Украины осуществляется как продукт иностранных инвесторов, которые таким образом пытаются защитить свой капитал. «В данном случае (в зерновой сделке) речь идет не о пополнении бюджета Украины, а о возмещении убытков инвесторов, которым принадлежит зерно, потому что практически уже 60% земель Украины, которые использованы для производства зерна, находятся в руках иностранных инвесторов – преимущественно европейских компаний. Естественно, это их доходы, их окупаемость. Поэтому этот весь шум», – пояснила Перская.

При этом, как отметила эксперт, распродажа плодородных земель Украины и других активов продолжится, что сейчас активно обсуждается в киевской прессе. «Украина планирует в условиях СВО провести усиленную распродажу всех имеющихся земель и наличных активов, которые еще могут иметь какую-то ценность. Естественно, никто из российских предпринимателей не может принять участия в этих конкурсах, и, видимо, здесь будут задействованы, по оценке самих украинских экспертов, очередные коррупционные схемы», – уточнила она.

В то же время Перская обратила внимание объективность отказа ряда стран от транзита зерна из Украины на фоне действий мафиозных структур по оседанию этого груза с ущербом для фермеров, которым ЕС пообещал выделить компенсацию в 100 млн евро. «100 млн – это копейки, которые должны разойтись по фермерам. А мафиозные кланы есть не только в Польше. Они есть и в Болгарии, и в Словакии, Словении – практически во всех постсоциалистических странах. Естественно, они не будут упускать свою выгоду, когда снимаются полностью пошлины на все поставки продукции пищевого сектора и продовольственных товаров из Украины. Они будут это использовать в своих интересах, невзирая на то, что пришла информация, что Румыния, предположим, считает, что украинские зерновые и вообще продукты питания перенасыщены пестицидами и прочими недопустимыми для переработки веществами», – подчеркнула она.

В этой связи эксперта отметила, что ЕС всегда позиционировал, что у него «есть ценности и нет национальных интересов». «И вдруг сейчас сталкиваются национальные интересы. Пусть они определяются крупным бизнесом, какими-то политическими предпочтениями, но впервые на территории ЕС… (Это) первый звоночек децентрализации Евросоюза. Европейская комиссия поставила политические цели во главу угла и в данном случае, экономические интересы собственного народа, то есть населения ЕС, не играют никакой роли… Генри Киссинджер (экс-госсекретарь США) в 2022-м году выпустил книгу и очень хорошо описал, что элиты, которые сейчас находятся у власти, в том числе, в Европе, в Америке, – это элиты, которые видят только себя и абсолютно не служат своему народу. И в этой связи вот эта деградация элит привела к тому, что Еврокомиссия рассматривает исключительно политическую детерминанту», – констатировала Перская.

По ее мнению, решение Еврокомиссии о компенсации фермерам вряд ли послужит разрешению кризиса. «Оно приведет к возникновению кризиса в дальнейшем. Потому что, если сегодня зерновая проблема, то на других украинских товарах – полностью распродажа – то, что сейчас делает Украина со своей экономикой, приведет к дестабилизации ситуации в ЕС», – заключила эксперт.

Напомним, ряд стран ЕС – Польша, Венгрия, Болгария и Румыния для защиты своего агросектора ввели временный запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции из Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить фермерам этих стран 100 млн евро, чтобы продлить беспошлинный ввоз украинских товаров до июня следующего года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»