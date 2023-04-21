«Это приведет к демонтажу НАТО» – депутат Госдумы о перспективах противостояния России и США

Логичность расширения НАТО в сторону границ России обусловлена проявлением слабости Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, одно из главных препятствий для победы России в противостоянии США заключается в отсутствии контроля информационной повестки.

«В природе любое живое существо, которое слабое, больное – есть корм. Это жизнь. И то, что мы в 91-м году продемонстрировали слабость и болезнь, отказ от Отечества, да еще на референдумах, – это демонстрация болезни. Отсюда простой вывод: выздоравливаем или умираем, потому что у больного только два пути. Умираем – Владимир Владимирович [Путин] объяснил – появятся уральцы, москвичи и так далее, а выздоравливаем – появятся границы 1945 года, потому что они по международному праву наша территория, или как президент сказал: Ялта и Потсдам, то есть границы 45-го года. Третьего варианта нет», – пояснил Федоров.

В этой связи парламентарий обратил на логичность расширения НАТО с присоединением Финляндии, как и ранее других государств Восточной Европы. «НАТО и США логично туда пошли. Другое дело, что мы должны их уравновесить своими геополитическими возможностями. Понятно, не 150 млн человек смогут уравновесить такую границу длиной несколько тысяч километров, а специально созданная система – ядерно-оружейный комплекс. Отсюда и выход наш – приостановка ДСНВ, договора о стратегических ядерных наступательных вооружениях», – подчеркнул он.

«Главный показатель – это когда мы включаем ДСНВ и стратегические ядерные силы, триаду – как сдерживающий фактор. Напоминаю, что кто-то думает, что это военный формат или технический, – это ошибка. Это политико-социологический формат… Тот фактор работал у нас до 94-го года, до московской декларации. Потом под давлением американцев его убрали. И они создали всю инфраструктуру НАТО, которая распространилась, в том числе 800 баз, только в связи с тем, что мы вышли из системы ядерного сдерживания в 94-м году. Это единственная причина… Как только мы возвращаем этот фактор, подчеркиваю, никто не пострадает. Напоминаю, что в Карибский кризис вообще никто не пострадал, а мир поменялся радикально. Автоматически возвращаются старые протоколы, которые действовали с 62-го по 94-й год», – полагает депутат.

Как считает Федоров, как только США «даются поводы ядерного нацеливания, мгновенно вся машина работает в обратную сторону» – вплоть до демонтажа Североатлантического альянса. «НАТО на этой базе с позиции международного права вынуждено будет отойти, как Владимир Владимирович говорил, до границ 97-го года. Реально – это границы Советского союза. То есть Прибалтика будет исключаться из НАТО. Я думаю, что в целом это будет настолько мощный удар, потому что американцы увлеклись, что это вообще приведет к демонтажу НАТО», – заявил он.

По мнению «единоросса», главная проблема реализации такого сценария должна решаться в Москве на информационном фронте. «Проблема в Москве. Путин сказал, как ее решить в последнем послании [Федеральному собранию]. Это четыре пункта – международное право, ядерное сдерживание, суверенитет и снятие угроз национальной безопасности, и самое главное – идеологический вопрос: враг США, а не Украина. Если вы заметили, предложение Путина запрещено обсуждать. Вот он уже два месяца как сказал, нигде нет обсуждения его четырех пунктов. Потому что это запрет. Потому что информационная война, американцы ее выигрывают, и они контролируют», – пояснил он.

«Проблема ядерного сдерживания удерживается исключительно информационными военными повестками. То есть, считается, что это маргинально. Всю «холодную войну» это было не маргинально, танками нас пугать – это не маргинально, а вот ядерное оружие задействовать для сдерживания – это маргинально. Это чисто информационная повестка. В ней мы проигрываем, потому что они (США) в достаточной степени контролируют СМИ и Интернет в России. Для этого вкладываются десятки миллиардов долларов. Как и на Украине, кстати, вкладывали в свое время. Просто украинскую тематику люди уже знают, а вот российскую повестку сбрасывают в сторону», – отметил Федоров.

«Даже тот теракт, который был в Питере против патриота – он был направлен на сбитие повестки. Я вот даже смотрю, вчера Минобороны случайно уронило бомбу, посмотрите на реакцию соцсетей – бомбить Киев. При чем здесь вообще Киев? Даже если бы эта бомба прилетела из Киева, а послали-то – из Вашингтона. Путин же сказал: повестка – Вашингтон, а Украина жертва. Нет, не проходит – выбрасывают эту повестку обратно», – констатировал депутат.

«Информационная война является главной прелюдией для того, чтобы мы решили проблему по четырем направлениям, о которых говорил президент. И, в свою очередь, благодаря этому включили собственно 95% мощи вооруженных сил в виде ядерного сдерживания – и через это вообще разрулили ситуацию с НАТО и договором с Америкой убрали их с территории Советского союза и в целом – я считаю, вторая красная линия путинская – Варшавского договора, кроме ГДР, тоже», – заключил Федоров.

Москва, Мария Соколова

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