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Понедельник, 24 апреля 2023, 14:09 мск

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Мосгорсуд оставил под арестом исполнительницу убийства Владлена Татарского

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения Дарье Треповой, арестованной ранее по делу об убийстве военкора Максима Фомина (Владлена Татарского). Об этом сегодня сообщила сегодня пресс-служба суда.

«Районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня 2023 года. Трепова Д.Е. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ. Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Инкриминируемые Треповой статьи предусматривают наказание за террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Решение о заключении фигурантки в СИЗО Басманный суд принял 4 апреля.

По версии следствия, 2 апреля Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину». В результате взрыва военкор погиб, еще 40 человек, находившихся в кафе, получили ранения различной степени тяжести.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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