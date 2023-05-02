МИД России заявил протест в связи с захватом школы при посольстве РФ в Польше

Министерство иностранных дел России заявило протест в связи захватом польскими силовиками здания школы при посольстве РФ в Варшаве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба российского МИДа.

«2 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому выражен решительный протест в связи с проведенным 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при посольстве России в Польше. Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и выглядит особенно цинично – он направлен против обучающихся в школе детей, которых польские власти нагло выставили на улицу», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как добавили в МИДе, польскому дипломату было также заявлено, что данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, «лишенной представления о нормах морали, нравственности и права», политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания отношения между двумя странами.

При этом в министерстве напомнили о планомерном уничтожении в Польше советского мемориального наследия, государственном покровительстве актов вандализма на воинских захоронениях, сознательной фальсификации истории Второй мировой войны. Также польскому послу в очередной раз указали, что Варшава охотно предлагает свою территорию в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима, отправляет польских наемников на Украину, занимает откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России.

«Упомянутые шаги Варшавы, безусловно, не останутся без нашей должной реакции, которая не заставит себя долго ждать. Вряд ли приходится рассчитывать на проявления разума польских властей, но исходим из того, что наши ответные меры все же заставят их задуматься о долгосрочных последствиях своей политики», – заключили в российском МИДе.

Москва, Андрей Дорофеев

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