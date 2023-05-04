Законопроект о штрафах за нарушения при использовании биометрических данных россиян внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, авторами проекта выступили председатель ГД и главы фракций.

В соответствии с документом, для граждан штраф должен составить от 6 тыс до 10 тыс рублей, для должностных лиц – от 100 тыс до 300 тыс рублей, для юрлиц – от 300 тыс до 700 тыс рублей.

За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс рублей, для ИП – до 1 млн, для юрлиц – до 1,5 млн рублей.

Одновременно до этих же размеров могут вырасти и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных.

Ранее, в декабре 2022 года, Госдума приняла закон о защите биометрических данных россиян. Как подчеркнул в ходе его обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин, это закон не о сборе биометрических данных, а «о запрете своевольно это делать, что повсеместно сейчас происходит: банки, коммерческие структуры, магазины – кто хочет, берет и использует то, что принадлежит только человеку».

Этот закон призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту. «Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», – отмечал Володин.

Москва, Андрей Дорофеев

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