Бельгия отдаст Киеву доходы от «замороженных» активов РФ

Бельгия планирует направить Украине 200 млн евро дохода, полученного после «заморозки» российских активов. Об этом заявил премьер-министр страны Александер де Кроо в Гааге на пресс-конференции с коллегой из Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», – заявил Кроо, слова которого цитирует «Прайм».

При этом бельгийский премьер-министр пояснил, что российские деньги должны пойти на то, «чтобы отстроить Украину, которую они разрушают».

По словам Кроо, с начала украинского конфликта в Бельгии было заморожено более 180 млрд евро активов российского Центробанка. «Мы сейчас изучаем, как мы можем использовать эти средства для поддержки Украины, ее военных усилий и реконструкции страны», – добавил премьер-министр Бельгии.

Москва, Мария Соколова

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