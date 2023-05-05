Доллар и евро вновь резко подешевели по отношению к рублю

Российский рубль вновь демонстрирует резкое укрепление. На Московской бирже курс европейской валюты опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля, доллар упал ниже 77 рублей до уровня 31 марта.

К 11:00 мск «европеец» с начала торгов подешевел почти на 1,5 рубля до 84,72. «Американец» потерял 1,42 рубля, снизившись до отметки 76,64.

По мнению экспертов, причиной укрепления рубля, который за пять дней прибавил порядка 8% к доллару и евро, является нормализация внешнеторговой деятельности. «По нашим оценкам начала апреля, когда рубль падал на свои годовые минимумы, столь обширная девальвация носила временный характер, чисто на техническом аспекте из-за временного лага в отгрузке товаров (сырья) и получении за них оплаты. Сейчас процесс пошел в обратную сторону, наблюдается превышение предложения инвалюты над спросом. И рубль быстро укрепляется», – пояснил эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Согласно прогнозу аналитика, к началу второго полугодия доллар США может приблизиться к уровню 75 рублей, евро – к 84 рублям.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 78,6139 рубля, евро – 86,9986.

Москва, Мария Соколова

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