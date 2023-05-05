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Пятница, 5 мая 2023, 16:51 мск

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Российские войска за сутки сбили два штурмовика ВСУ и уничтожили более 600 боевиков

В минувшие сутки российские войска сбили два украинских боевых самолета, а также уничтожили в общей сложности более 600 военнослужащих и наемников ВСУ. Об этом сегодня в сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщило министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов». – говорится в сообщении ведомства.

В целом в зоне СВО противник потерял за сутки около 630 человек, танк, три БМП, 20 боевых бронированных машин, две самоходных гаубицы «Акация», машину РСЗО «Град», две американских артсистемы М777, пять гаубиц Д-30 и по одной гаубице Д-20 и «Мста-Б».

Также сообщается об уничтожении моста в районе населенного пункта Часов Яр, по которому ВСУ пытались подвозить боеприпасы и перебрасывать резервы в Артемовск.

В Харьковской области были пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, еще одной ДРГ противника не повезло на территории ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 418 самолетов, 230 вертолетов, 3963 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8992 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4739 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9986 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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