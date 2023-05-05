российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 мая 2023, 16:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Официальные курсы доллара и евро упали почти на 2 рубля

Банк России почти на 2 рубля понизил официальные курсы американской и европейской валюты на период праздников. Доллар будет стоить 76,8207, евро – 84,9073.

Сегодня на биржевых торгах «американец» и «европеец» сегодня вновь резко подешевели по отношению к российской валюте. Минимальный курс доллара составил 76,2550, евро – 84,2250.

По мнению экспертов, причиной укрепления рубля, который за пять дней прибавил порядка 8% к доллару и евро, является нормализация внешнеторговой деятельности.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рубль

Доллар и евро вновь резко подешевели по отношению к рублю / Доллар и евро резко подешевели на бирже без видимых причин / «Отдельно взятые эпизоды»: Россия практически отказалась от доллара в международных расчетах / В Госдуме оценили перспективы курса рубля / Минфин РФ больше не считает доллар резервной валютой / Обвал курса рубля: глава Банка России выступила против валютных ограничений / Рубль догнал доллар в расчетах РФ с другими странами / «При Сталине они были бы расстреляны»: финансовые власти РФ по-прежнему ориентированы на Запад

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль,