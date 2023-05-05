Официальные курсы доллара и евро упали почти на 2 рубля

Банк России почти на 2 рубля понизил официальные курсы американской и европейской валюты на период праздников. Доллар будет стоить 76,8207, евро – 84,9073.

Сегодня на биржевых торгах «американец» и «европеец» сегодня вновь резко подешевели по отношению к российской валюте. Минимальный курс доллара составил 76,2550, евро – 84,2250.

По мнению экспертов, причиной укрепления рубля, который за пять дней прибавил порядка 8% к доллару и евро, является нормализация внешнеторговой деятельности.

Москва, Светлана Антонова

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