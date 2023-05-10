Пятеро человек готовили в Балашихе теракт на территории воинской части

Пятеро человек, в том числе, несовершеннолетний, задержаны в Подмосковье за попытку совершения теракта на территории воинской части. Как сообщает телеграм-канал Baza, подготовку к нападению выявили сотрудники ФСБ.

По сведениям издания, самому старшему из задержанных 20 лет, а самому младшему – 15. Участники группы планировали с помощью подкопа пробраться в воинскую часть, расположенную в Балашихе. Они уже разработали план атаки и пути отхода, а также заранее перебросили к воинской части инструменты, чтобы сделать подкоп. По версии правоохранителей, молодые люди собирались подорвать технику и устроить поджог.

Сообщается, что задержанные – жители Подмосковья и Москвы.

Как утверждает Baza, группу подрывников сформировали 19-летний Антон Хрипко и 20-летний Сергей Корхов – их также считают руководителями всей ячейки. Теперь молодых людей подозревают по статье о создании террористического сообщества – она предусматривает от 15 до 20 лет заключения. При этом в отношении Хрипко также возбудили дело о подготовке к теракту.

Ещё трое подозреваемых – 20-летние Иван Силин и Илья Коркач, а также 15-летний Андрей (имя изменено). Им вменяют статью об участии в террористическом сообществе, за что может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

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