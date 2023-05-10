Биржевой курс доллара упал ниже 76 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь заметно подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Московской бирже курс доллара впервые за полтора месяца опустился ниже 76 рублей. Евро стал дешевле 84 рублей.

К настоящему времени на биржевых торгах минимальный курс «американца» достиг отметки 75,97 рубля, «европеец» подешевел до 83,3200.

Как отмечают аналитики, поддержку рублю оказывают меры, принятые властями для ограничения вывода капитала иностранными владельцами российского бизнеса. «Кроме того, очередной пакет санкций ЕС будет в основном направлен на предотвращения обхода третьими странами ограничений на экспорт в России товаров. Это способно сократить спрос на иностранную валюту со стороны отечественных импортеров», – говорится в обзоре аналитиков «БКС Экспресс».

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 76,8207 рубля, евро – 84,9073. С конца апреля «американец» и «европеец» подешевели почти на 5 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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