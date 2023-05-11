«Потенциал тает на глазах»: осенью Украине грозит афганский сценарий

Предстоящей осенью Украине грозит повторение событий по сценарию Афганистана, откуда позорно бежали НАТО и США, оставив в наследство только серьезные проблемы. Об этом сегодня заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой на брифинге в Москве. По его оценке, оборона Артемовска для киевского режима напоминает 1945 год и положение Гитлера накануне краха нацистской Германии.

«Сейчас все внимание приковано – сумеет ли ВСУ отстоять Артемовск. Но в то же время он (город) уже превратился в мясорубку, где перемолото огромное количество личного состава ВСУ. По сводкам, Артемовск практически полностью находится под нашим контролем. Осталось там несколько кварталов, которые находятся на окраине города и за которые держится киевский режим», – пояснил Липовой.

Герой России отметил, что ситуация с Артемовском уже «практически никакого стратегического значения не имеет», и носит чисто политический характер – «сумеет ли киевский режим отстоять Артемовск, который они назвали неприступной крепостью». «Это все напоминает давние события, когда в 45-м году Гитлер объявлял и Кенигсберг, и Берлин неприступной крепостью, и все это все равно пало – наши войска взяли все эти неприступные крепости и вошли в Берлин. Поэтому в данной ситуации на Артемовск киевский режим делал большие ставки, не считался с потерями. Каждые сутки мы видим там большие потери от 500 до 700 человек личного состава, и каждые сутки туда гонят новые резервы», – подчеркнул он.

«Чем больше они проявляют упорство, тем больше наши подразделения их перемалывают, тем меньше остается наступательного потенциала у того контингента, который приготовили для контрнаступления на наши позиции. Поэтому нам это выгодно. Нам выгодно находиться в обороне, чтобы перемолоть весь этот кулак, про который они сказали. Нам выгодно, чтобы это наступление затягивалось. У нас выбрана тактика оборонительного сдерживания того потенциала, который тает на глазах каждый день», – уточнил генерал-майор.

При этом, как считает Липовой, что у кураторов киевского режима из США «терпение уже подходит к концу» на фоне застарелых проблем внутри собственной страны. «Америка напрямую заинтересована, потому что вложила на Украину огромные средства, и теперь перед своими налогоплательщиками американский президент [Джо Байден] должен отчитаться с какой эффективностью и куда он дел те огромные средства, которых сейчас уже не хватает катастрофически в самой Америке. С начала проведения СВО за год обнажилось огромное количество проблем, которые носят уже застарелый, затяжной характер: население крайне недовольно действиями администрации Байдена, и в Америке сейчас нарастает такая революционная ситуация», – отметил он.

«Американская администрация сейчас лихорадочно ищет выход – как выйти достойно из этой истории с Украиной, как можно выйти, чтобы попытаться сохранить свою репутацию и не допустить афганского позора, когда американцы бежали из Афганистана, бросив даже своих союзников и партнеров. Они сейчас не хотят повторения этой истории, чтобы не нанести репутационный удар по рейтингу – уже без того низкого – американского президента», – полагает Герой России.

По его мнению, в такой ситуации киевский режим наверняка будет делать всё, чтобы интерес западных кураторов к ним не пропал. «Они (США) видят, что, отдав последнее, Украина все равно не хочет наступать. И к осени, скорее всего, интерес к Украине пропадет у главного их хозяина – Америки, и он переключится на юго-восток: Китай, Тайвань, на эту зону. А Украину, скорее всего, ждет вариант Афганистана-2, когда уйдут НАТО, американцы и оставят Украину один на один с теми проблемами, которые у них на сегодняшний день есть. Киевский режим это все осознает и делает все, чтобы хоть как-то показать активность действий, что они еще что-то могут, чтобы внимание и интерес непосредственно к киевскому режиму не пропадал со стороны поддержки Запада, НАТО и Америки, в том числе», – заключил Липовой.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»