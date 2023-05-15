Вместе с главой МВД ЛНР в результате взрыва в Луганске пострадали еще шесть человек

В результате взрыва, произошедшего сегодня в барбершопе, расположенном в центре Луганска, пострадали глава МВД ЛНР и еще шесть человек, среди которых один несовершеннолетний. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«В результате взрыва в центре Луганска пострадало 7 человек. Все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики», – написал руководитель республики.

Пасечник добавил, что профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о тяжелом ранении Корнета. Силовики рассматривают это, как покушение.

Взрыв произошел на улице Демехина. По предварительным данным, в помещении барбершопа сработало взрывное устройство.

Луганск, Андрей Дорофеев

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