Доллар и евро снова подорожали

Банк России заметно повысил официальные курсы американской и европейской валют по отношению к рублю на завтра, 16 мая. Доллар и евро подорожали почти на 2 рубля.

Официальный курс «американца» составит 79,1004 рубля, «европейца» – 86,0862 рубля.

Как поясняют аналитики, давление на рубль, скорее всего, оказывает очередное сокращение экспортной выручки, вызванное падением цен на нефть, возобновившееся во второй половине апреля.

«Подобные движения влияют на российский валютный рынок с временным лагом, поскольку некому заранее закладывать в курс рубля будущее ухудшение ситуации с платежным балансом. Ранее это делали спекулянты и инвесторы, которые в большинстве своем ушли с валютного рынка после февраля 2022 года. Теперь основные объемы торгов приходятся на импортеров и экспортеров, совершающих операции исходя из своих текущих потребностей в иностранной валюте и рублях», – отмечается в обзоре аналитиков «БКС Экспресс».

Москва, Светлана Антонова

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