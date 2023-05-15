ВСУ ведут массированный обстрел Белгородской области

ВСУ ведут массированный обстрел ряда населенных пунктов Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

«Сегодня под массированным обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов», – написал губернатор.

Он добавил, что также есть незначительные повреждения на базе отдыха: выбиты окна и посечены заборы. Подворовой обход пострадавших населенных пунктов еще продолжается.

Ранее, 13 мая, Гладков сообщал что под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Никто из людей не пострадал, но осколки снарядов повредили 10 частных домовладений. В домах были выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе было нарушено электро- и газоснабжение.

Москва, Андрей Дорофеев

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