Продукты для квасной окрошки подорожали в России за год на 3%

Средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год на 3%, а в Москве – на 6%. Как сообщают «Известия», это выяснил оператор фискальных данных «Платформа ОФД», который ежедневно обрабатывает максимум 55 млн чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в стране.

Эксперты учитывали фактуру о продажах в офлайн-торговле и онлайн-рознице за 1-14 мая 2023 года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

В традиционной торговле продукты для этого блюда в основном подорожали, выяснила компания. Больше всего прибавил в цене редис – в среднем плюс 28%, огурцы – плюс 25%, квас и зеленый лук плюс 6 и 5% соответственно. Стоимость сметаны и вареной колбасы прибавила лишь 1%. Ценник на картофель, укроп и яйца снизился на 33, 21 и 7% соответственно.

«Небольшой рост «индекса окрошки» в среднем по России год к году связан с заметным снижением потребительских трат на картофель, укроп и яйца. «Удорожающий» вклад в ценовой комплект внесли лишь огурцы и редис, – подчеркнули в «Платформе ОФД». – Майский индекс свидетельствует о продолжении тренда на стабилизацию цен в продовольственном секторе: у населения сохраняется сберегательная модель потребления».

Средний чек на окрошку в Москве вырос на 6% и составил почти 850 рублей, в Санкт-Петербурге – на 11%, до почти 950 рублей.

Тогда как в онлайн-рознице «индекс окрошки» в среднем оказался на 20% выше прошлогоднего показателя и составил 1,1 тыс рублей. В заведениях общественного питания порция традиционного для лета блюда в первой половине мая обошлась в почти 150 рублей, это плюс 10% по отношению к прошлому году. В натуральном выражении блюда стали покупать на 12% больше.

В середине апреля в «Платформе ОФД» сообщали, что в России подорожал «шашлычный набор», в который входит мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Его средний чек вырос на 8% по сравнению с 2022 годом и составил почти 2,2 тыс рублей, а продажи в натуральном выражении выросли на 19%.

Москва, Андрей Дорофеев

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