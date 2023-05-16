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Вторник, 16 мая 2023, 17:00 мск

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Госдума одобрила беззаявительное назначение социальных и страховых пенсий

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий. Как заверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ позволит исключить ситуации, когда люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты.

Предполагается, что страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке. Несовершеннолетним детям умершего кормильца пенсия будет назначаться в сокращенные сроки – не позднее пяти рабочих дней со дня известия о смерти из федерального регистра сведений о населении.

Положения закона о беззаявительном порядке назначения и перерасчета указанных пенсий и выплат вступят в силу с 1 января 2024 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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