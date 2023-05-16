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Вторник, 16 мая 2023, 19:02 мск

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«Проблема в головах …» В Госдуме раскритиковали «Единую Россию» за продавливание живодерских законов

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о наделении высших должностных лиц и органов законодательной власти субъектов РФ правом определения порядка обращения с бездомными животными. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентская оппозиция назвала этот документ живодерским и антигуманным.

В частности, лидер «эсеров» Сергей Миронов обратил внимание, что при должном исполнении закона об ответственном обращении с животными проблем не возникло в семи регионах РФ. «В этих субъектах РФ нет проблем, не бегают эти стаи озверевших, когда-то бывших домашними животными. Нет ЧП с людьми, которых они загрызают, потому что они исполняли закон. А губернаторы, которые спали, которые палец о палец не ударили, деньги не выделили, а теперь говорят – ой-ой-ой, чего-то у нас тут проблема… Проблема в головах у губернаторов и у мэров, которые ничего не делали», – заявил он.

Политик отметил, что принятые сегодня поправки разрешают при отлове «калечить животных». «Дальше, был запрет на то, что, если вы уже поймали животное, размещать нужно было в нормальных условиях, чтобы содержались животные в гуманных условиях. Сейчас – нет… Ну и самое ужасное – на откуп губернаторов и законодатели поставлены в подчиненное положение. Они должны проштамповать то, что скажет губернатор», – пояснил депутат.

«Вводится возможность эвтаназии, иными словами умерщвление. А я назову по-простому – отстрел животных прямо на глазах у детей, посреди улицы. И все это мы в ближайшее время увидим, потому что этот антигуманный живодерский закон сегодня протаскивается в угоду губернаторов. А большинство губернаторов у нас принадлежат какой партии? Партии «Единая Россия». Так своих же нужно выручать. Они же бедные не успели ничего сделать, а собаки-то там бегают, грызут кого-то. И в этой связи будет, конечно, наша фракция будет голосовать против этого бесчеловечного и абсолютно антигуманного закона», – заключил Миронов.

Принятый сегодня в первом чтении законопроект предусматривает, что по решению высшего должностного лица субъекта РФ «порядок организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев может быть установлен законом субъекта РФ». При этом авторы документа подчеркивают, речь идет именно о праве, а не обязанности органов госвласти регионов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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