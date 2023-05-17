Запад поставил на эффект внезапности в поставках вооружений для Киева – военный эксперт

Поставки западного вооружения Украине‏ перешли из‏ уведомительной‏ системы‏ в поставку «по факту»,‏ когда оружие‏ передается ВСУ‏ без‏ всякого‏ предварительного уведомления, экспонируя его наличие, фактически, только в момент‏ применения. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своем телеграм-канале. По его словам, для таких выводов есть все основания.

Он обратил внимание, что именно так произошло с британскими крылатыми‏ ракетами «Сторм‏ Шэдоу»,‏ первое применение‏ которых было выполнено всего через‏ сутки, после‏ заявления‏ об‏ их передаче.

«При этом,‏ очевидно, что‏ модернизация, имеющихся‏ у‏ Украины‏ самолетов, под применение‏ этих ракет‏ заняло несколько месяцев,‏ включая‏ реальные‏ испытания модернизированных бомбардировщиков‏ на польских‏ полигонах. Не‏ говоря‏ уже‏ об обучении‏ летного состава‏ их применению,‏ и‏ наземных специалистов‏ техническому обслуживанию ракет и их‏ подготовки к‏ использованию.‏ По‏ данным нашей разведки, к‏ этой программе‏ украинцы и‏ британцы‏ приступили‏ ещё в ноябре прошлого года», – пояснил эксперт.

В то же время, как подчеркнул Шурыгин, «когда сегодня поляки, британцы‏ и‏ американцы говорят‏ о том, что у‏ них нет‏ планов‏ передачи Украине‏ многоцелевых истребителей F-16, они, мягко‏ говоря, лукавят».‏ «А‏ проще‏ – лгут», – констатировал он.

«Первая группа‏ украинских летчиков‏ численностью 12‏ человек‏ прибыла‏ в США на‏ авиационную базу‏ в Аризоне, где‏ начала‏ изучение‏ самолета F-16 еще‏ в январе‏ 2023 года.‏ В‏ апреле‏ это было‏ признано официально.‏ Одновременно с‏ этим,‏ группа наземных‏ специалистов ВСУ начала обучение обслуживанию‏ F-16 на‏ авиабазах‏ в‏ Польше и Нидерландах, а‏ ещё одна‏ группа летчиков‏ (12‏ человек)‏ убыла в Британию, где, как утверждают местные паблики, они‏ уже‏ выполняют учебные‏ полеты на британских F-16.‏ Предполагается, что‏ к‏ августу общее‏ число, прошедших переучивание летчиков ВСУ‏ должно достичь‏ 24‏ человек,‏ а к осени перевалить‏ за 40», – уточнил эксперт.

«Поэтому,‏ можно не‏ сомневаться‏ в‏ том, что все‏ решения по‏ передаче Украине западной‏ авиатехники‏ давно‏ приняты. И теперь‏ США и‏ НАТО просто‏ пытаются‏ достичь‏ в их‏ применении эффекта‏ внезапности», – заключил Шурыгин.

Москва, Светлана Антонова

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