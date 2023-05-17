Запад поставил на эффект внезапности в поставках вооружений для Киева – военный эксперт

Поставки западного вооружения Украине перешли из уведомительной системы в поставку «по факту», когда оружие передается ВСУ без всякого предварительного уведомления, экспонируя его наличие, фактически, только в момент применения. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своем телеграм-канале. По его словам, для таких выводов есть все основания.
Он обратил внимание, что именно так произошло с британскими крылатыми ракетами «Сторм Шэдоу», первое применение которых было выполнено всего через сутки, после заявления об их передаче.
«При этом, очевидно, что модернизация, имеющихся у Украины самолетов, под применение этих ракет заняло несколько месяцев, включая реальные испытания модернизированных бомбардировщиков на польских полигонах. Не говоря уже об обучении летного состава их применению, и наземных специалистов техническому обслуживанию ракет и их подготовки к использованию. По данным нашей разведки, к этой программе украинцы и британцы приступили ещё в ноябре прошлого года», – пояснил эксперт.
В то же время, как подчеркнул Шурыгин, «когда сегодня поляки, британцы и американцы говорят о том, что у них нет планов передачи Украине многоцелевых истребителей F-16, они, мягко говоря, лукавят». «А проще – лгут», – констатировал он.
«Первая группа украинских летчиков численностью 12 человек прибыла в США на авиационную базу в Аризоне, где начала изучение самолета F-16 еще в январе 2023 года. В апреле это было признано официально. Одновременно с этим, группа наземных специалистов ВСУ начала обучение обслуживанию F-16 на авиабазах в Польше и Нидерландах, а ещё одна группа летчиков (12 человек) убыла в Британию, где, как утверждают местные паблики, они уже выполняют учебные полеты на британских F-16. Предполагается, что к августу общее число, прошедших переучивание летчиков ВСУ должно достичь 24 человек, а к осени перевалить за 40», – уточнил эксперт.
«Поэтому, можно не сомневаться в том, что все решения по передаче Украине западной авиатехники давно приняты. И теперь США и НАТО просто пытаются достичь в их применении эффекта внезапности», – заключил Шурыгин.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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