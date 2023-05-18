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Четверг, 18 мая 2023, 17:39 мск

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Москвич на 9 лет отправится в колонию за финансирование террористов

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю столицы Амуру Казмахову, признав его виновным в содействии террористам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Следствием и судом установлено, что обвиняемый, находясь на территории города Москвы, в декабре 2017 года и в ноябре 2018 года с целью финансирования международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, переводил денежные средства на расчетные счета лиц, в том числе принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена благодаря совместной работе следователей столичного управления во взаимодействии с управлением ФСБ России и ГУПЭ МВД России», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, в ходе обысков в жилище фигуранта была обнаружена банковская карта, использовавшаяся для финансирования терроризма, запрещенная литература и атрибутика экстремистской направленности.

Казмахов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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