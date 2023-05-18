«Бессмысленно и политически вредно»: оппозиция в Госдуме раскритиковала законопроект о повышении привлекательности русских офшоров

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ для повышения привлекательности специальных административных районов (САР), чтобы способствовать переводу зарегистрированного за границей российского бизнеса под юрисдикцию РФ. Представители думской оппозиции выступили против нововведений, назвав их бессмысленными и политически вредными.

В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание, что все средства офшоров хранятся в британских и американских банках. «Это подтверждается первой операцией МИ-6 и ЦРУ против офшора Кипр, где наши госкорпорации потеряли 46 млрд евро. Госкорпорации, которые выводили туда, рассказывали, что там «тихая гавань», они там зарабатывают. Британцы своих предупредили – они за две недели вывели, а наших хлопнули. Я уж не говорю о частном бизнесе, который там потерял. А мы знаем, что такое Кипр – это первая сливная яма, куда все украденное в России в первую очередь ехало», – подчеркнул он.

«Посмотрите те самые ваши торговые компании: у меня есть полная справочка, кому принадлежат они: 80% в Голландии зарегистрировано, в одной из самых недружественных стран на сегодня. Вы говорите: вернуть… да они не захотят возвращать, потому что хитро-мудрые бывшие партнеры. У них зарегистрироваться – большая сумма, но выйти почти невозможно. Всевозможными формулами отнимут всё…» – пояснил Коломейцев.

Парламентарий полагает, что в таких условиях данный законопроект является бессмысленным и вредным. «Если мы понимаем, что представляемый в том числе нашими олигархическими структурами алюминий, титан превращается в ракеты и снаряды и летит потом на головы наших бойцов, то может нам надо перестать играть в толерантность и другие вещи? Потому что все, кто слушал президента, а я вам напомню – сидели в круглом зале, где президент раз в полгода собирает весь олигархат России, и он говорил: ребятки, начинайте домой возвращаться, иначе замучаетесь пыль глотать. Это было еще семь лет назад. Время пришло. Уже год и четыре месяца идет СВО. Но я уверен, что те, кто не перевел (до сих пор), какие бы им условия ни создавали, – они никогда в жизни назад не вернутся. Они будут продолжать свою двойную линию, грабить Россию и вредить нам. Поэтому я считаю, что этот закон бессмысленен», – заявил он.

«Более того, он политически вреден. Принимая такие законы, мы посылаем неправильные сигналы в общество. Вот я вам (автору законопроекта) рекомендую, как члену Совета Федерации, съездите на передовую, поговорите с луганчанами, которым на голову прилетают английские ракеты и Хаймерсы, поговорите с дончанами, херсонцами, запорожцами, и спросите, хотят они офшоры. Они наелись… Там вся Украина полный офшор. А мы продолжаем в ту же дуду дуть. Мне кажется, что закон несвоевременен, для экономики России вреден и, мне кажется, мы даже возбуждаем неправильные инстинкты у наших людей, когда рассматриваем такие законы. Мы будем категорически против таких законов», – заключил Коломейцев.

Тем не менее 289 депутатов проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. Против выступили 76 парламентариев.

Документ предусматривает расширение возможностей международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в САР, по выбору форм осуществления инвестиций для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. Планируется также ввести гибкий подход к оценке выполнения МХК требований к штату сотрудников и офисным помещениям в течение первого налогового периода по налогу на прибыль организаций. Кроме того, будет продлено до 2028 года применение ранее предоставленной МХК возможности использовать офисные помещения за пределами территории специальных административных районов – во Владивостоке и Калининграде.

Проект закона предполагает установить срок в 12 месяцев на предоставление документов для приобретения статуса МХК международными компаниями, зарегистрированными в 2023 году, так как «получение отдельных документов в текущих условиях затруднительно». В пояснительной записке отмечается, что «предлагаемые изменения позволят сделать САРы более привлекательными и обеспечат комфортные условия для перевода бизнеса в РФ».

Москва, Мария Соколова

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