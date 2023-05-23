российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 мая 2023, 13:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума призвала запретить транзит польских фур

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла обращение к правительству о запрете транзита фур из Польши через территорию РФ. Поводом для принятия документа стало «нарушение норм дипломатических отношений» польскими властями, которые 29 апреля произвели захват здания школы при посольстве РФ в городе Варшаве.

«Были грубо нарушены нормы международного права, продемонстрировано намерение на дальнейшую эскалацию напряженности в отношениях между Российской Федерацией и Республикой Польша», – говорится в обращении Госдумы

Депутаты «настаивают на ответных мерах в отношении Республики Польша, зеркальных решению органов Европейского союза в рамках так называемого «пятого пакета санкций» о запрещении с 9 апреля 2022 года российским и белорусским автомобильным транспортным компаниям выполнять перевозки по территориям стран Европейского союза».

В обращении предлагается исключить выполнение перевозок польскими автомобилями по территории РФ, допустив перемещение их транспортных средств от границы России до ближайших таможенных терминалов «в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков, а также исключение возможности заправки топливом транспортных средств польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза».

«В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

В Госдуму внесли проект об удвоении НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год / «Редомициляция»: в Госдуме сомневаются в патриотизме офшорного бизнеса / «Бессмысленно и политически вредно»: оппозиция в Госдуме раскритиковала законопроект о повышении привлекательности русских офшоров / Госдума освободила семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка / Госдума одобрила введение штрафов за использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг / Госдума утвердила поправки о выборах во время военного положения: в КПРФ опасаются фальсификаций / Финансовая вакханалия: Госдума утвердила новый порядок распределения налогов в бюджеты всех уровней / В Госдуме заявили о наличии ОПГ по захвату земель в ряде субъектов РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Госдума, правительство РФ,