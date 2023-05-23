Госдума призвала запретить транзит польских фур

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла обращение к правительству о запрете транзита фур из Польши через территорию РФ. Поводом для принятия документа стало «нарушение норм дипломатических отношений» польскими властями, которые 29 апреля произвели захват здания школы при посольстве РФ в городе Варшаве.

«Были грубо нарушены нормы международного права, продемонстрировано намерение на дальнейшую эскалацию напряженности в отношениях между Российской Федерацией и Республикой Польша», – говорится в обращении Госдумы

Депутаты «настаивают на ответных мерах в отношении Республики Польша, зеркальных решению органов Европейского союза в рамках так называемого «пятого пакета санкций» о запрещении с 9 апреля 2022 года российским и белорусским автомобильным транспортным компаниям выполнять перевозки по территориям стран Европейского союза».

В обращении предлагается исключить выполнение перевозок польскими автомобилями по территории РФ, допустив перемещение их транспортных средств от границы России до ближайших таможенных терминалов «в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков, а также исключение возможности заправки топливом транспортных средств польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза».

«В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Мария Соколова

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