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Вторник, 23 мая 2023, 14:05 мск

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Госдума приняла закон о выплате военных пенсий в новых регионах

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно одобрила законопроект, согласно которому с 1 июля 2023 года граждане России, постоянно проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, смогут получать военные пенсии. Речь идет о бывших военнослужащих и приравненных к ним лицах.

Согласно документу, на выплату смогут рассчитывать граждане, постоянно проживающие по состоянию на 30 сентября 2022 года на территориях новых субъектов РФ, что должно быть подтверждено отметкой в паспорте, и являющиеся получателями пенсий, назначенных в связи с прохождением военной и приравненной к ней службы, а также военные пенсионеры из этих регионов, выехавшие на территорию РФ, в том числе через третьи страны, с 2014 года по 29 сентября 2022 года.

Также пенсия будет положена тем, кто проходил военную или иную приравненную к ней по пенсионному обеспечению службу в воинских и других формированиях и органах ДНР с 7 апреля 2014 года включительно или ЛНР с 27 апреля 2014 года включительно, Запорожской или Херсонской областей с 24 февраля 2022 года включительно и был уволен с такой службы, и членов их семей.

При этом постоянно проживавшим, в т. ч. въехавшим в РФ, гражданам новых субъектов, пенсии которым были назначены в соответствии с законодательством Украины до 30 июня 2023 года включительно, периоды военной службы и иной деятельности, учитываемые при назначении пенсии, пересмотру не подлежат.

Закон не будет распространяться на лиц, которые с 11 мая 2014 года служили в армии, полиции, нацгвардии Украины, СБУ или других украинских спецслужбах.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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