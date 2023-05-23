«Вредит порядку в правосудии»: Госдума приняла поправки в УПК о продлении срока досудебного расследования

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предусматривают дополнительный время расследования для подачи дела в суд по истечении срока давности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть думской оппозиции не поддержала документ, заявив, что он вредит правосудию.

В частности, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков отметил, что по действующему законодательству следователь обязан в день истечения срока давности «прекратить дело либо в связи с давностью, либо за непричастностью лица к совершенному преступлению». «Для чего следователю необходим дополнительный срок расследования, который мы сейчас тут изобретаем? Для того, чтобы скрыть свою бездеятельность на протяжении нескольких лет. Мы знаем, что срок давности – самое минимальное 2 года, а может быть и значительно больше. Вот следователь ничего не делал, чего-то дожидался, что может быть каким-то образом обвиняемый склонится к тому, чтобы пойти на какое-нибудь признание или еще на какую-то меру. Он дожидался, конечно, окончания срока давности, потому что прекратить дело по нереабилитирующим основаниям для следователя всегда выгоднее, признав виновным кого-то нежели по нереабилитирующим основаниям, либо прекрашение дела за отсутствием состава преступления. Это враг в работе следователя и при возбуждении дела, и при его завершении», – пояснил парламентарий.

«Поэтому в ходе расследования в рамках дополнительного времени, который законопроект представляет следователю, наверняка, он не сможет добыть каких-то новых доказательств, необходимых для направления дела в суд. То есть дело в суд конечно же не пойдет. Это будут совершенно пустые усилия. Законопроект, на наш взгляд, вредит порядку в российском правосудии», – заключил Синельщиков.

Тем не менее Госдума приняла поправки в УПК РФ, который поддержали 333 депутата. Против изменений проголосовало 53 парламентария, 15 – воздержались.

Законопроект был разработан после постановления Конституционного суда, который признал незаконным «продолжение уголовного преследования после истечения на досудебной стадии уголовного судопроизводства срока давности привлечения к уголовной ответственности, в том числе за тяжкое преступление, в случае, если подозреваемый или обвиняемый возражал в момент истечения этого срока против прекращения уголовного преследования по данному нереабилитирующему основанию».

Принятые Госдумой поправки позволяют «прекратить уголовное преследование по истечении установленного срока производства предварительного расследования по реабилитирующему основанию (в связи с непричастностью лица к совершению преступления), если уголовное дело не передано в суд или не прекращено по иному основанию». «Указанный срок отсчитывается с момента истечения сроков давности уголовного преследования и для подозреваемых или обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести составляет 2 месяца, средней тяжести – 3 месяца, тяжких и особо тяжких преступлений – 12 месяцев», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Мария Соколова

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