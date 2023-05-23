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Вторник, 23 мая 2023, 16:44 мск

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Госдума ввела штрафы за неустановку операторами связи оперативно-розыскных систем

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о введении оборотных штрафов для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая предусматривает хранение трафика пользователей.

Законопроект устанавливает штраф от 0,001% до 0,003% годовой выручки при первом нарушении. За повторное нарушение размер санкций будет составлять уже 0,01-0,03% годовой выручки.

При этом отмечается, что размер выручки определяется «на рынке оказания соответствующего лицензии вида услуги связи того субъекта РФ, где выявлено правонарушение».

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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