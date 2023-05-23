Госдума приняла закон об ответственности за нарушение правил обращения с животными

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми устанавливается ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, устанавливается штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. В частности, для граждан он может составить до 3 тыс рублей, для должностных лиц – до 15 тыс, для юрлиц – до 30 тыс.

Помимо этого, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния граждане должны будут выплатить до 15 тыс рублей, должностные лица – до 30 тыс, юрлица – до 100 тыс.

Также предлагается установить административную ответственность владельца животного за укусы, причинившие вред жизни или здоровью граждан либо имуществу, в случае отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния. Это предполагает наложение административного штрафа в размере до 200 тыс рублей.

«Принятие законопроекта, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами», – отметил один из авторов законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Москва, Андрей Дорофеев

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