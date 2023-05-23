«Требуем объяснений»: в Госдуме обвинили Росавиацию в срыве летнего оздоровления детей

Росавиация лишила возможности оздоровления детей, проживающих в регионах с суровыми климатическими условиями, исключив их из числа социально значимых. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Начинается сезон отпусков, и очевидно, что люди хотят вывезти детей на море… Всем понятно, что людям, проживающим в очень суровых климатических условиях особенно сложнее вывозить детей. И это не вопрос приятного времяпрепровождения либо же прихоти, а это оздоровление детей», – подчеркнула она.

При этом парламентарий обратила внимание на существенные недостатки при определении статуса «социально-значимый». «Росавиация принимает документ, в соответствии с которым сокращено количество региональных перевозок, оставлены только социально-значимые. И когда начинаешь изучать этот перечень социально-значимых региональных перевозок, диву даешься, что там, например, нет Хабаровска. Региональные перелеты из Хабаровска не являются социально-значимыми. Там нет Анадыря, Якутска. Нет еще многих городов. Это как? Кто и где определяет какие у нас регионы социально-значимые, из которых можно полететь и рейс будет субсидироваться, а ваш регион социально-незначимый, вам ничего не положено? Прошу считать мое выступление открытым обращением к Росавиации. Мы требуем объяснений, на каком основании это все происходило», – заявила Авксентьева, которая ранее занимала должность мэра Якутска.

«Если говорить о Якутске конкретно, то сейчас вообще отсутствует субсидирование билетов до Москвы. Эта программа сейчас не работает, потому что «Аэрофлот» перестал летать в Якутск по объективным причинам. В июне месяце Росавиация опять за закрытыми дверями будет проводить дополнительный отбор на субсидирование. Прошу учесть заявку Якутии. И считайте это снова прямым обращением», – заключила заявила депутат.

Москва, Мария Соколова

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