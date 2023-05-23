Госдума одобрила новые соцгарантии для участников СВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение запрета на расторжение срочных трудовых договоров с госслужащими, проходящими службу в зоне СВО в качестве мобилизованных или добровольцев. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

По словам соавтора поправок – члена комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрия Вяткина, сейчас действие служебного контракта с гражданским служащим приостанавливается, если он заключен на срок менее года. По сути, контракт прекращает свое действие по истечении срока, отведенного в нем, и после этого придется еще раз устраиваться на гражданскую службу.

«Если контракт с гражданским служащим заключен на срок менее года или он заключен на время исполнения определенной задачи, либо если человека приняли на госслужбу на время замещения другого сотрудника и если этот человек ушел на фронт, будучи мобилизованным либо добровольцем, то действие контракта приостанавливается. Мы предлагаем: если срок контракта истекает, то он автоматически продлевается», – пояснил парламентарий.

Таким образом, как отметил депутат, когда участник СВО возвращается с фронта, он вправе определиться, продолжить ему гражданскую государственную службу либо искать другое место работы. «Но приоритет – сохранение рабочего места», – подчеркнул Вяткин.

Москва, Андрей Дорофеев

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