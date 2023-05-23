Госдума поддержала 5-летний запрет на госслужбу для коррупционеров

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий 5-летний запрет на госслужбу для уволенных за неисполнение обязанностей в сфере противодействия коррупции. На фоне единогласной поддержки предложенного правительством документа депутаты указали неточности в формулировках, которые катаются конфликта интересов.

В частности, парламентарий от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание на нераскрытость понятия «конфликт интересов». «У нас здесь, в Госдуме, разные точки зрения, что является конфликтом интересов, что нет. У нас бывает депутат Госдумы выступает с трибуны Думы с проектом закона и лоббирует получение преимуществ компании, в Совет директоров которой он входит. Это конфликт интересов или нет?.. Разумно сказать, что нет, правильно? Но тогда почему у нас, например, есть вступивший в силу обвинительный приговор в отношении депутата Белоусова, где его осудили за то, что он как депутат регионального собрания лоббировал интересы коммерческой фирмы? В то же время есть вступившее в законную силу решение», – подчеркнул он.

«Еще вам приведу пример. В Челябинской области в городе Копейске прокурор города внес представление о лишении полномочий пяти депутатов Госдумы. О чем шла речь – он посчитал конфликтом интересов их голосование за утверждение повышения тарифов на том основании, что они аффилированы с управляющими компаниями. При этом тарифы повышались на обслуживание жилья, которое никто не обслуживает, то есть брошенное жилье… Но благо возобладал здравый смысл, и прокурору отказали. Сегодня отказали, завтра – нет. Давайте как-то определимся, что такое конфликт интересов», – обратился Гартунг к представителям правительства.

При этом парламентарий указал на еще одну неточность, касающуюся сферы применения будущего закона. «Человек занимает государственную должность, он должен подавать декларацию на супругу. А супруга не хочет подавать данные. Мало того, у них может быть вообще разделено имущество, и супруга не подала данные или дала неполные данные – человека лишают на 5 лет права занимать должность… Мы должны понимать, какая форма сферы применения здесь будет. Мы вот сейчас все голосуем – слово коррупция – конечно, да. Безусловно, коррупционера во власть допускать нельзя, но их сначала надо найти еще там», – пояснил депутат.

Принятый сегодня в первом чтении законопроект вносит поправки в закон о противодействии коррупции. В частности, лица, которые были уволены или освобождены от должности «в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, а также требований о предотвращении конфликта интересов или за неисполнение обязанностей по противодействию коррупции», не могут быть назначены на государственные должности в течение пяти лет. В течении такого же времени такие лица не смогут также занимать должности в госкорпорациях, Банке России и Социальном фонде.

Предполагается, что закон вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

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