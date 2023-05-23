Госдума приняла закон о дополнительных мерах поддержки семей погибших военнослужащих

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий право на получение пенсии по случаю потери кормильца для нетрудоспособных членов семьи погибшего военнослужащего, а именно детей, братьев, сестер и внуков.

«Речь идет о тех, кто достиг возраста 18 лет, завершил обучение в школе и еще не поступил в другое учебное заведение. Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что с момента завершения обучения в школе и до поступления в другое учебное заведение (т.е. до 1 сентября) указанной категории не выплачивается пенсия по случаю потери кормильца», – пояснил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Москва, Светлана Антонова

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