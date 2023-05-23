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Вторник, 23 мая 2023, 18:29 мск

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В России вводят уголовную ответственность за нарушение требований к защите от террора

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

«Предлагается криминализировать деяния, нарушающие требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба, смерть человека, смерть двух или более лиц, дифференцировав при этом уголовную ответственность в зависимости от степени тяжести общественно опасных деяний», – говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей 217.3, согласно которой за причинение крупного ущерба – от 1 млн рублей нарушителю будет грозить до 3 лет лишения свободы. Если такие действия приведут к смерти человека, то наказание составит до 5 лет заключения, в случае смерти двух и более лиц – до 7 лет.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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