В Госдуме раскритиковали систему борьбы лесными пожарами

Лесные пожары в России останутся надолго серьезной проблемой при нынешней системе регулирования отрасли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его оценке, одной из главных причин является действующий Лесной кодекс и разделение зон контроля.

«На середину апреля количество лесных пожаров в три раза больше, чем в прошлом году. Каждый год одна и та же застарелая песня, и будет она продолжаться всегда. И никогда никто не потушит эти пожары… На всякий случай, уже более 20 человек погибло. Потому что у нас одни кивают на якобы глобальное потепление, которое является чушью полной. Никакого глобального потепления, тем более от антропогенного воздействия нет, это блеф, чушь и полная ерунда!» – сказал Миронов.

При этом политик в качестве одной из причин увеличения лесных пожаров назвал принятый закон о зонах контроля. «Закончик очень простенький: где-то начало гореть, ну давайте поконтролируем, а тушить не будем. Начался вот такусенький, потом разрастается-разрастается и подходит к населенным пунктам – ой-ой-ой, жарко стало, побежали тушить. Ребята, вы чего, обалдели что ли? Ну, если уже горит, что у нас авиации нет? Есть», – пояснил он.

Парламентарий также обратил внимание на проблемы с финансированием ликвидации лесных пожаров. «Картинка с выставки. В одном из субъектов РФ пожар лесной, опасный. В пятницу прилетели аж 2 экипажа, самолеты Д-200 и в субботу-воскресенье сидели, пили кофеек, ели мороженое, потому что деньги не перевели. Субъект федерации обязан перевести денежки, только тогда начнем тушить. А приехали в пятницу – выходные, банки не работают. Вот два дня пожар никто не тушил, потому что сегодня все это отдано на откуп субъектам РФ», – заявил он.

В числе причин Миронов также назвал отсутствие контроля над лесным хозяйством. «Многострадальный, вредительский, антинародный Лесной кодекс, принятый в 2006 году голосами практически одной «Единой России», убрал лесников из леса, убрал ответственность», – подчеркнул он.

«Не надо леса делить – это Кировской области, это Тюменской, это Иркутской. Леса наши – российские. И давным-давно нужно возвращать лесника, менять нормы Лесного кодекса и убирать эту дурацкую норму о так называемых зонах контроля», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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