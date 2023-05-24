Российских чиновников будут лишать доступа к гостайне при наличии у их родственников счетов за рубежом

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в порядке допуска должностных лиц к государственной тайне. Как сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента, документ содержит ряд поправок в федеральные законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ».

В частности, поправки уточняют полномочия президента и правительства РФ по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне. При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проверочных мероприятий.

Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как «Росатом» и «Роскосмос», сможет Межведомственная комиссия по гостайне.

Кроме того, в соответствии с документом, в допуске к гостайне может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также при владении и пользовании иностранными финансовыми инструментами.

При этом законопроект предусматривает, что граждане, ограниченные в праве на выезд за рубеж в связи с их осведомленностью в сведениях, составляющих гостайну, смогут временно покинуть пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера, например в связи со смертью близких родственников или с необходимостью экстренного лечения.

По словам соавтора законопроекта, председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в условиях проведения специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам и к российским госслужащим, которые в них осведомлены, и предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб.

Москва, Андрей Дорофеев

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