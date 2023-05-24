Весьма опасно: в Госдуме одобрили сокращение строительных норм

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает отказ от государственного надзора строительных объектов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции отказались поддержать документ, выразив сомнение, что сокращение обязательных требований может улучшить безопасность.

В частности, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание на опасность ухода государства из строительной отрасли. «Прогрессирующий уход государства из отрасли строительства, на наш взгляд, на сегодня иногда может быть весьма опасен. Сегодня, чтобы спроектировать жилой дом, государственная экспертиза не нужна. Еще на каких-то атомных объектах остались, каких-то сложных технических осталась, а на остальных – это уже частник, который делает эту экспертизу иногда на коленке. Я знаю, о чем говорю, у меня есть несколько знакомых, которые работают в этих экспертных конторах, которые могут выдать положительное заключение на любой объект», – заявил он.

При этом парламентарий подчеркнул, что новых условиях для россиян осложнится возможность исправить недоработки строителей через суд. «Три месяца назад мы выиграли суд у одной строительной компании, где доказали, что чиновники неправомерно передали подлегающую территорию под парковки, которая была приписана к проекту и, естественно, там норматив в виде необходимого количества машиномест на квартиру был соблюден. Отменили, потому что ссылались на эти нормы. Теперь эти нормы уходят. Теперь они становятся добровольными, на них можно основываться, можно на других основываться, можно подсчитывать, пересчитывать, но права граждан в данном случае будет защищать гораздо сложнее», – пояснил он.

«Тем более, что специалистов в отрасли госконтроля практически не остается. Плюс, сам надзор понемножечку снижается. Напомню, что теперь за стройкой нет уже ранее существовавшего пожнадзора за процессом строительства, экологического надзора, санэпиднадзора. То есть стройка варится внутри себя постоянно. Теперь вот будет несколько облегченный вариант строительного надзора. Может будут привлечены какие-то новые механизмы, новые конторы, которые будут применять современные приборы», – допустил Куринный.

«Факт то, что меньше будет контроля со стороны государства. Хорошо это или плохо? Очень сложно поверить, что 30 тысяч обязательных требований, которые существовали на начало 90-х годов, сегодня трансформировались в 380 всего – можете посчитать, в сто раз фактически уменьшилось – и это никак не повлияло ни на безопасность, ни на все остальное, что связано со строительством. Как бы нам с вами не пришлось все-таки дойти до того момента, когда это облегчение, сглаживание, эти шаги навстречу бизнесу не встретились с какой-нибудь колоссальной аварией – с упавшим домом или объектом разрушившимся, не дай Бог, еще с человеческими жертвами. Тогда мы все вместе посмотрим назад, как это уже было неоднократно – можно вспомнить и «Зимнюю вишню» и другие объекты», – подчеркнул он.

Кроме того, депутат усомнился в профессионализме специалистов, которые будут заниматься проектированием объектов и гарантировать из безопасность. «К большому сожалению, нельзя сказать, что качество на сегодня и подготовка профильных специалистов выросла в вузах, учреждениях среднего профобразования. И сегодня их расчеты, возможности в рамках общего падения уровня образования способны обеспечить и гарантировать ту безопасность, о которой мы говорим. Безусловно, будем еще вникать, дополнительно разбирать отдельные моменты, предлагать поправки, но сегодня поддерживать законопроект в том виде, в каком он вносится, мы пока не будем», – заключил Куринный.

Тем не менее законопроект был принят в первой чтении. Необходимость такого документа, по мнению правительства, обусловлена тем, что сейчас «нормативная правовая база системы технического регулирования характеризуется отсутствием системного подхода».

«Предусматривается создание единого перечня нормативных документов добровольного применения, что позволит устранить противоречия и дублирования многочисленных требований. Утверждение указанного перечня документов добровольного применения будет обеспечено федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект также исключает из Технического регламента норму о проведении обязательной оценки соответствия зданий и сооружений требованиям проектной документации «в форме государственного контроля (надзора)».

Москва, Мария Соколова

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