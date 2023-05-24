Российские военные сбили в зоне СВО украинский МиГ-29: противник потерял около 400 военных и наемников

Российские силы ПВО в минувшие сутки сбили еще один украинский истребитель. Об этом сегодня в сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщило минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, сообщается о поражении в зоне СВО трех складов боеприпасов и командно-наблюдательного пункта.

За сутки противник потерял в общей сложности около 400 военнослужащих и наемников, один танк, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, самоходную гаубицу «Гвоздика» и пять буксируемых гаубиц.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4293 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9295 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10433 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Андрей Дорофеев

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