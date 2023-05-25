Жизнь «двух» Россий: в Госдуме обвинили правящую элиту в отсутствии мобилизации

Правящая элита России не мобилизована на реальное решение проблем страны в условиях проведения специальной военной операции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Руководство страны предпринимает колоссальные шаги в условиях 15 тысяч санкций. Но подавляющая часть нашей элиты… У нас продолжается жизнь двух Россий. Одна умирает в окопах и помогает ей вторая часть (россиян). А еще одна часть (элита) гуляет в кабаках, ездит на шопинг, в том числе, и жены замминистров силовых структур», – заявил Коломейцев.

Парламентарий продемонстрировал аналитические материалы, которые показывают, как выполняются национальные цели, которые обозначены до 2030 года в указе главы государства от 21 июля 2020 года. В частности, по номинальному курсовому ВВП Россия находится на 11 месте – за 31 год этот показатель увеличился на 390%. Для сравнения, у Китая за эти годы рост составил 2 470%. При этом Коломейцев обратил внимание, что в мире развитие финансируется на 3/4 за счет долга, в то время как в России объем кредитов банков в этой части составляет 7,4%.

«У нас ведь что произошло? У нас [Андрей] Илларионов, который был помощником президента и определял экономическую политику, убежал в США. Его друг, наставник и коллега [Анатолий] Чубайс – поменял фамилию, живет в Израиле, но мы его отпустили. [Экс-глава Счетной палаты Алексей] Кудрин у нас где? Там же. Но их последователи сегодня являются, как и [глава Банка России Эльвира] Набиуллина, исполнительным директором МВФ и занимается… чтобы не выполнять указы президента», – заявил Коломейцев.

«Нам говорят: нет денег, ищите деньги на развитие, все время рассказывают какой гениальный банкир Набиуллина. Но вы посмотрите – наши оппоненты имеют процентные ставки, инфляцию порядком ниже нас. И мы не можем развиваться, если у нас с 2006 года задачей того же Илларионова, Чубайса и Кудрина фактически уничтожен департамент амортизации в Минэкономразвития, хотя во всем мире амортизация – уголовная ответственность от 8 до 15 лет, если нецелевым образом используется. Эксперты посчитали, что 9 трлн за прошлый год насчитали, и 5 – в офшоры», – подчеркнул депутат.

В то же время парламентарий обратил внимание, что во время правительственных часов в Госдуме у всех министров все хорошо, при этом Россия опускается все ниже и ниже в мировых рейтингах «В каждом министерстве появился департамент статистики. Министры приходят, красивые слайды показывают, у всех министров все хорошо, а вы видели – стране не очень. Есть рекомендация ООН – статистический орган не может подчиняться даже руководителю исполнительной власти в лице не председателя правительства. Он функционально может подчиняться только премьеру. А если у вас нет реальной статистики – у нас каждый год меняется классификация, невозможно в динамике проанализировать», – пояснил он.

Парламентарий полагает, что специальная военная операция должна «ускорить принятие решений по изменению системы управления. «(СВО) должна ускорить элементы усиления ответственности за порученное дело. У нас этого не происходит. Смотрите, что происходит с селом... Село благодаря нашим решениям и президента сделало огромный скачок. Сейчас что… Тарифы для села самые большие, все преференции забирают через таможенную пошлину и одновременно через так называемые зерновые сделки, похоронив закупочные цены. А параллельно наши недруги отрезали все возможности. С нашей точки зрения, я этот вопрос ставил не раз, Минэкономразвития обязан сделать ситуационный центр вместе с Минпромом, и эти 15 тысяч санкций должны просматриваться каждую неделю, приниматься оперативные решения. В противном случае, мы с вами не устоим против этих санкций», – отметил Коломейцев.

«Если мы это не поймем, то ситуация может кардинально измениться, но для этого надо и законы, особенно о выборах, – не делать то, что вы делаете. Запомните, если на выборы ходит 10%, то это говорит о крайней неустойчивости общества. Если вы лишаетесь контроля, то вы завтра 100% можете получить или 120%, но послезавтра масса возмущенных людей может выйти на улицы, потому что их представительства нет. Это я, Вячеслав Викторович, и по поводу опросов. Нельзя иметь рейтинг, не имея организации. Вот я считаю, что вы сейчас несколько сбавили темп в части проведения в этом зале серьезных слушаний по базовым проблемам», – обратился депутат к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«У нас кругом горит, у фермеров отнимают землю незаконно, есть проблемы с вывозом капитала, есть вопрос обогащения банкиров, которые не хотят заниматься развитием нашей страны... Ну, мы же эти вопросы должны обсуждать и принимать. У нас [экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь] Чуян убежал, а его схема продолжает вывозить десятки миллиардов из страны. Уже куда только ни писали, не хотят принимать решение. У меня складывается впечатление, что на самом верху есть аффилированные лица, которые в принципе эти десятки миллиардов где-то делят по карманам», – заявил Коломейцев.

«Этот зал (Госдумы) представляет интересы наших избирателей. И он должен первым реагировать. Председатель у нас, вы видите, регулярно призывает нас к мобилизации, но повторю, нет мобилизации элит. А нет ее из-за того, что нет спроса и колоссальная аффилированность правоохранительных структур и судов с офшорными компаниями», – заключил парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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