Госдума уточнила порядок проведения собраний собственников жилья в многоквартирных домах

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, призванный сократить возможность манипуляций при проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

Согласно документу, администратором общего собрания предлагается сделать конкретное физическое лицо из числа собственников помещений или должностное лицо управляющей организации. Собственники помещений в многоквартирном доме также смогут участвовать в принятии решений через портал «Госуслуги», а те, кто не может принимать участие в электронном голосовании, смогут проголосовать через МФЦ, с которыми субъект РФ заключит соответствующее соглашение о взаимодействии, пояснили в пресс-службе Госдумы.

Авторы законопроекта рассчитывают, что эти нововведения «существенно уменьшат количество желающих мошенничать, так как подделка протокола общего собрания жильцов – уголовное преступление».

Москва, Светлана Антонова

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