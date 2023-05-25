Суды присяжных не будут рассматривать дела организаторов ОПГ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предусматривают исключения рассмотрения уголовных дел об отдельных преступлениях из компетенции суда присяжных.

В частности, закон исключает из перечня уголовных дел, которые по ходатайству обвиняемого могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей, – дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 и статьей 2101 УК, за организацию преступного сообщества или участие в нем, если эти деяния совершены лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, и за само занятие такого положения.

Данная инициатива, как сказано в пояснительной записке, «создаст дополнительные гарантии безопасности судебного производства и для вынесения законного, обоснованного и справедливого судебного решения».

Москва, Светлана Антонова

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