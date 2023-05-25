«Откровенная вакханалия»: в Госдуме оценили социально-экономическую политику в России

Нынешняя социально-экономическая политика в России должна кардинально измениться, чтобы обеспечить поступательное развитие страны в новых условиях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов. По его словам, необходимо пересмотреть, в том числе, энергетические тарифы и расценки на услуги ЖКХ, которые периодически снижают уровень благосостояния населения.

«Речь на самом деле идет о том, что новые условия, в которых оказалась наша страна, да и не только она, а весь постсоветский мир, говорит о том, что ту экономическую модель, которые мы строили в благоприятные, так сказать, времена абсолютного мирового консенсуса, – вот эту социально-экономическую модель мы дальше продолжать не можем. Потому что поменялись условия. Нам нужно создавать другую, нам нужно корректировать то, что мы делали», – подчеркнул парламентарий, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

«У нас страна, которая абсолютно закрывает глаза на то, куда идет прибыть. Мы еще хоть как-то научились налог с этой прибыли брать, правда, берем его несправедливо, но тем не менее. Ну, вот куда она девается дальше, государство не интересует по большому счету. Вот у нас прошли правительственные часы со Счетной палатой и министерством энергетики. Конкретно по этим двум правительственным часам сделал вывод. Первое. У нас в стране никто не ведет аудит офшорного влияния на экономику страны. Прошло уже сколько времени, мы все ставим и ставим этот вопрос – решения нет», – отметил он.

«Когда министру задаешь вопрос – у нас разница в тарифной политике с Узбекистаном даже, со страной, у которой точно такое же сетевое хозяйство, как у нас… у них тариф 1,61 рубля, у нас 5 с лишним. Задаю вопрос – если бы мы в нашей стране по тарифам Узбекистана, он же справляется, мы заложим на разницу в зарплате, у них она пониже, с большим запасом в 0,5 млрд заложим. У нас получается, что, если бы по тарифам Узбекистана работал наш энергетический сектор, он бы недополучил 7 трлн. Задаем вопрос министру – сколько инвестируется в нашу отрасль? Говорят, что надо ее обновлять, она все время сыпется, чтобы она работала бесперебойно и так далее… Ответ: за 10 лет 4 трлн. А 3 трлн ежегодно куда деваются? Министр ушел от вопроса», – пояснил Кузнецов.

Депутат также обратил внимание на зависимость благосостояния граждан от тарифов на ЖКХ. «Нам обещали, что выше 9% (тариф) на жилищно-коммунальные не поднимется. И что происходит в итоге? Приведу пример по Свердловской области. Происходит откровенная вакханалия с ЖКХ, вакханалия с энергетическими тарифами. Мы находимся в судах, вся область. Несколько миллионов абонентов вынуждены в результате непрофессиональной работы региональной энергетической комиссии перенастраивать счетчики, нести на это затраты, лишились льгот. В итоге, повышение составило далеко за 9% – более 20%. Это после того, как заставили понизить», – рассказал парламентарий.

«Мы с вами, когда даем разрешение на повышение тарифов, четко указываем, для чего мы это делаем. Вопрос: в стране кто-то следит? Тарифная политика достигла той цели, которая есть, или не достигла? Ответ: никто не следит, коллеги. Никто не проводит аудит тарифной политики и ее целеполаганий, и достижения целей. Ну, дали возможность повысить тарифы на 9%, нам говорят – модернизация ЖКХ. Нам это говорят уже лет 15, и каждый раз появляются новые делатели этой модернизации. Каждый раз аккумулируются огромные средства. И каждый раз мы приводим цифры недостижения этих целей. Потому что не отвечал никто, и никто не следит за этим», – почеркнул депутат.

«Едва-едва успели повысить минимальный размер оплаты труда в стране по поручению президента. Очень радовались тому, что это сделали выше, чем уровень инфляции. И практически тут же они получили платежки по ЖКХ, тут же получили перерасчеты по содержанию общего имущества в многоквартирных домах... И весь успех роста благосостояния был отправлен в мусорную корзину. Ну, мы давайте тогда хотя бы поймем: а кому помогли-то? Куда пошла эта прибыль? Ничего этого нет, к сожалению, пока», – констатировал он.

Москва, Мария Соколова

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