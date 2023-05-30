Госдума одобрила конфискацию имущества за киберпреступления

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают конфискацию имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации.

Изменения внесены в статью 104.1 УК РФ, согласно которым будет изыматься имущество, полученное в результате неправомерного доступа «к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности <…> или создало угрозу их наступления».

Как уточнила пресс-служба Госдумы, также конфискация будет грозить за «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ; нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления».

Как пояснял ранее соавтор документа, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, «введение конфискации нажитого киберпреступниками имущества послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим».

Москва, Светлана Антонова

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