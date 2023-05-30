«Ядерное оружие не долго будет стоять зачехленным»: в Госдуме настаивают на жестком ответе на атаку беспилотников

Россия должна жестко ответить на очередную провокацию киевского режима с атакой беспилотников российской столицы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявили депутаты Госдумы. По их оценке, в нынешних условиях в случившемся нет ничего удивительного – особенно после взрыва дрона над Кремлем.

В частности, как считает депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов, ответ на сегодняшний теракт не заставит себя ждать. «Новый виток, который инициирован фюрерами Укрорейха, до хорошего не доведет… Ответ может быть дан, в том числе, из всех имеющихся возможностей ВС РФ. Тактическое ядерное оружие не долго будет стоять зачехленным. Это фюреры не понимают, не принимают потому, что у них, как им кажется, очень надежная крыша лондонская, американская», – заявил он.

В то же время, как отметил парламентарий, сейчас нельзя говорить о том, что в России сделано все, чтобы минимизировать риски от подобных ЧП. «У нас пожары каждый день – лесные, каких-то складов, учреждений, торговых центров. От спички, какой-то искры у нас происходят трагедии, уносящие миллиарды средств, пусть не бюджетных, но ничьих денег в России не бывает. А если горит уже от взрывов и атак беспилотников, то действия должны быть особого времени, чрезвычайной обстановки», – полагает он.

«Мобилизация везде и во всем. Война объявлена России на уничтожение, поэтому все вопросы повестки дня должны быть сегодня посвящены в том числе, и этому вопросу: что даст принятие того или иного закона для нашей победы? Если вообще ничего не дает, давайте отложим на потом… Но главным решением должно быть принятие официального решения о признании украинского нацистского руководства госучреждений террористическими», – подчеркнул Нилов.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев со своей стороны заявил, что после сегодняшнего беспрецедентного нападения на Москву специальная военная операция «должна быть преобразована в контртеррористическую операцию, со всеми вытекающими последствиями». «Главари террористов должны быть уничтожены. Сейчас важно не допустить паники и вспомнить, что мы уже пережили атаки террористов в конце 90-х, переживем и это!», – сказал он.

Депутат от «Единой России» Андрей Красов со своей стороны обратил внимание, что этот теракт был совершен после заявления сенатора США Линдси Грэма, который поддержал массовое убийство русского населения, и подобных высказываний мэра Киева Виталия Кличко. «И как мы видим, как рознятся действия ВС РФ, которые применяют вооружения и военную технику только в отношении военных объектов и инфраструктуры, от действий киевской хунты, которые пытались нанести удар по гражданским объектам и посеять панику среди жителей Подмосковья и города Москвы», – сказал Красов.

В свою очередь депутат от ЛДПР Ярослав Нилов призвал россиян сохранять спокойствие на фоне информационных атак после ЧП с дронами. «Призываем ограничивать такую информацию, дабы не плодить панику, не провоцировать людей, не порождать различные заболевания сердечно-сосудистого и психологического плана, психические расстройства и так далее… Как минимум в ночное время, а лучше и в дневное время, везде запретить временно использовать любые салюты, чтобы не будоражить наших граждан, не провоцировать, не отвлекать, не побуждать к формированию различных мифов и интерпретаций», – предложил он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей стороны заявил, что в сегодняшней атаке дронов «нет ничего удивительного». «После того, как атаковывали резиденцию президента, надо было ожидать каждый день такого всплеска. Это неизбежно при том характере ведения военной операции, которая сегодня реализуется на просторах братской Украины. Против нас НАТО и американцы ведут полномасштабную войну с применением всех сил и средств, огромных ресурсов, информационные атаки. Ведут войну с самыми современными технологиями, подключив к этому и свои космические силы, и разведку, и таковые подразделения. И то, что они поставят самолеты F-16, – ни на минуту нет сомнения», – подчеркнул он.

«Настаиваю на том, чтобы президент, Минобороны, думаю, Совет Федерации, собравшись вместе, подвели итоги – как проходит эта война 15 месяцев? Какие потери, какие достижения, результаты, что надо сделать? Еще раз повторяю, войну надо вести настоящим образом. Раз против вас такая махина выдвинута, подсчитайте свои возможности и выстройте, прежде всего, стратегию. Стратегию определяет главная цель – сформулирована президентом – денацификация и демилитаризация Украины. Пока мы к достижению этой цели не продвинулись и на 5 шагов», – заявил Зюганов.

Как сообщалось ранее, сегодня рано утром московский регион атаковали 8 беспилотных аппаратов. Министерство обороны РФ сообщило об их уничтожении.

Москва, Мария Соколова

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