Госдума разрешила передавать конфискат легпрома в Минобороны и МЧС

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательно чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях о возможности безвозмездной передачи конфискованных товаров легкой промышленности.
Согласно документу, конфискованные товары легкой промышленности, которые ранее подлежали уничтожению, можно передавать безвозмездно структурам Минобороны и МЧС России для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию.
Часть изъятого (медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания и ряд других) может передаваться социальным организациям, уточнили в пресс-службе Госдумы.
Закон, как подчеркивают его авторы, подготовлен с учетом внешнеполитической и макроэкономической ситуации для вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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