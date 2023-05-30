Госдума разрешила передавать конфискат легпрома в Минобороны и МЧС

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательно чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях о возможности безвозмездной передачи конфискованных товаров легкой промышленности.

Согласно документу, конфискованные товары легкой промышленности, которые ранее подлежали уничтожению, можно передавать безвозмездно структурам Минобороны и МЧС России для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию.

Часть изъятого (медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания и ряд других) может передаваться социальным организациям, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Закон, как подчеркивают его авторы, подготовлен с учетом внешнеполитической и макроэкономической ситуации для вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению.

Москва, Светлана Антонова

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