Предательство и раскол элит: Володин заявил о «моменте истины» для России

Россия никогда не была побеждена за счет внешних вызовов – проблемы были из-за предательства и раскола элит. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента атаку украинских дронов на Москву. По его оценке, главная цель врагов России – посеять панику и страх.

«Что добивается враг? Он хочет посеять страх, панику. Что нам важно для победы, для наших солдат и офицеров? Крепкий тыл, поддержка общества, страны. Для каждого депутат фронт – Госдума, где мы с вами принимаем решения. Тот, кто дрогнул, отступил и начал искать какие-то отговорки, значит, он предал свою страну, предал ребят, которые сегодня воюют», – заявил Володин.

Вместе с тем глава Госдумы обратил внимание на некорректность сравнения специальной военной операции с Великой Отечественной войной. «Там была одна ситуация, сегодня – другая. Под Сталинградом погибло 1,37 млн, под Ржевом – 1,33 млн. Мы о чем говорим?.. Сегодня наша задача победить, при этом минимальными потерями. Сравнения недопустимы! А когда начинаем разговоры о том, как мы раньше работали в экономике, не надо забывать, что экономику мобилизовали во время войны, хотя к войне все время готовились, и жертвы были огромные», – подчеркнул он.

«Сегодня нашей стране, в отличие от того времени, противостоит вся натовская машина. Советский союз одержал победу в коалиции с другими странами… А сегодня – более 15 тысяч санкций. Да, огромное количество стран с нами. Но посмотрите, как им мешают помогать нашей стране, что делают для этого США, став монопольными правителями мира. Делают все для того, чтобы разрушить нашу экономику, порушить наш суверенитет. Мы должны это понимать. И разрушают они его через запугивание, через новые технологии. Поэтому тот, кто подвергается этому влиянию, должен осознать свою ответственность», – сказал Володин.

По его словам, сейчас наступил «момент истины, особенно для политиков». «Наша страна никогда не была побеждена за счет внешних вызовов. Все проблемы приходили через предательство и раскол элит. Хотелось бы, чтобы это все понимали и знали. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: сегодня спрос с каждого. Кому больше дано, с того и больше спросят. От нас многое зависит», – обратился спикер Госдумы к депутатам.

«Самое главное – это консолидация, самое главное обеспечить тыл. Сегодня важно думать о семьях ребят, которые остались здесь, с нами живут. Им помогать надо. Думать о тех, кто на фронте. Это наш вклад в победу! А когда начинаются разговоры – а как было, а почему? – это уже говорит о том, что кто то дрогнул, кто то начал рассуждать, и страх поселился в его душе. А дальше – паника. Вот этого как раз добивается враг!» – подчеркнул Володин.

При этом спикер Госдумы напомнил, что решение о начале специальной военной операции депутаты поддержали единогласно. «Давайте сделаем все, чтобы также единогласно, плечом к плечу пройти весь путь до победы. Чтобы киевский режим видел, знал и понимал, что ни один депутат Госдумы не дрогнул. Ни один! Мы строим сильную страну, и надо думать о ней. А то, что у нас было в прошлом, (нужно) анализировать и выводы делать, чтобы второй раз на эти грабли не наступать. Тем более эти грабли-то больные», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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