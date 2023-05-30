Скандал! Зюганов назвал имена представителей «пятой колонны» в российском ТВ

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал руководство «Первого канала» главными русофобами. По его словам, такая ситуация недопустима. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом политик публично заявил в Госдуме.

«Президент особо подчеркнул, надо укреплять суверенитет, сплоченность национальные традиции. Где эти традиции? Хочу обратиться к господам – руководителям «Первого канала». Мы проводим антифашистские меры одна крепче другой. Провели огромный форум – 50 с лишним стран в Минске, в Белоруссии, которая потеряла каждого третьего жителя в результате фашистского нашествия. Там выступили и китайцы, и Европа представлена – и немцы, и венгры, португальцы, и Латинская Америка. Почему канал с государственным финансированием не показал ни одного кадра?» – возмутился Зюганов.

Политик также обратил внимание на освещение в СМИ недавнего пленума КПРФ. «Прибыли ребята с передовой – 50 бойцов. Мы почтили светлую память 32 командиров и политруков, которых мы направляли, и они погибли уже на этой войне. Оказалось, это неформат и для [гендиректора «Первого канала» Константина] Эрнста, и для [его заместителя Кирилла] Клейменова, на котором клейма некуда ставить. Это главные русофобы, и главная поддержка тех, кто поддерживает фашистов. Если президент говорил о «пятой колонне» – вот, посмотрите», – заявил Зюганов.

В этой связи лидер КПРФ предложил провести слушания в Госдуме и разобраться – «почему ведут себя таким образом в условиях войны те, кто обязан просто освещать это в силу должностного положения?»

«Советую Эрнсту и Клейменову, прежде всего, изучить послание президента, его выступление на Красной площади. То, что они главные пособники были Ельцина по разграблению страны, я прекрасно знаю. То, что они прикрывали все безобразия Чубайса, – это вся планета знает. Но то, что они оказались в условиях войны законченными русофобами-антисоветчиками, – это для меня новая страница в их жизни. Думаю, она их крепко подведет», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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