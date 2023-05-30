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Вторник, 30 мая 2023, 18:17 мск

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Скандал! Зюганов назвал имена представителей «пятой колонны» в российском ТВ

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал руководство «Первого канала» главными русофобами. По его словам, такая ситуация недопустима. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом политик публично заявил в Госдуме.

«Президент особо подчеркнул, надо укреплять суверенитет, сплоченность национальные традиции. Где эти традиции? Хочу обратиться к господам – руководителям «Первого канала». Мы проводим антифашистские меры одна крепче другой. Провели огромный форум – 50 с лишним стран в Минске, в Белоруссии, которая потеряла каждого третьего жителя в результате фашистского нашествия. Там выступили и китайцы, и Европа представлена – и немцы, и венгры, португальцы, и Латинская Америка. Почему канал с государственным финансированием не показал ни одного кадра?» – возмутился Зюганов.

Политик также обратил внимание на освещение в СМИ недавнего пленума КПРФ. «Прибыли ребята с передовой – 50 бойцов. Мы почтили светлую память 32 командиров и политруков, которых мы направляли, и они погибли уже на этой войне. Оказалось, это неформат и для [гендиректора «Первого канала» Константина] Эрнста, и для [его заместителя Кирилла] Клейменова, на котором клейма некуда ставить. Это главные русофобы, и главная поддержка тех, кто поддерживает фашистов. Если президент говорил о «пятой колонне» – вот, посмотрите», – заявил Зюганов.

В этой связи лидер КПРФ предложил провести слушания в Госдуме и разобраться – «почему ведут себя таким образом в условиях войны те, кто обязан просто освещать это в силу должностного положения?»

«Советую Эрнсту и Клейменову, прежде всего, изучить послание президента, его выступление на Красной площади. То, что они главные пособники были Ельцина по разграблению страны, я прекрасно знаю. То, что они прикрывали все безобразия Чубайса, – это вся планета знает. Но то, что они оказались в условиях войны законченными русофобами-антисоветчиками, – это для меня новая страница в их жизни. Думаю, она их крепко подведет», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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