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Вторник, 30 мая 2023, 18:17 мск

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Госдума решила облегчить наказание для «оборотней в погонах»

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому совершение преступления сотрудником органов внутренних дел больше не будет считаться отягчающим наказание обстоятельством.

«Допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов. Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо», – говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечают авторы законопроекта, «количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет в среднем не более 1% от общего числа преступлений, совершаемых в РФ, причем на «долю» МВД из этого одного процента приходится менее одной трети».

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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