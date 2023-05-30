«Вы сами первые боретесь против своей родной страны…» Лидер КПРФ снова обвинил «единороссов» в саботаже поручений Путина

Партия «Единая Россия», которая действует от имени главы государства Владимира Путина, на самом деле ничего не делает для сплочения общества и мобилизации ресурсов в условиях специальной военной операции (СВО). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. По его оценке, «единороссы» уничтожили систему честных выборов, а также отказываются принимать законы для победного наступления российских войск на фронтах СВО.

«Надо определиться! Раз поставили задачу: для наступления нужен тройной перевес, надо беречь людей, оснащать необходимой техникой, иметь большие ресурсы и резервы... Мы внесли пять предложений, чтобы эти резервы были. И национализация госсобственности, стратегических отраслей, и новая налоговая политика, и прекратить отток капитала, и все сделать для того, чтобы поддержать народные предприятия. Господа из «Единой России», почему вы не приняли ни одного решения, чтобы обеспечить победное наступление наших войск?» – обратился Зюганов к «единороссам».

При этом, как заявил лидер КПРФ, «Единая Россия» фактически заблокировала ряд решений, направленных на поддержку россиян. «Ни одного решения! Мы встретились с руководством «Единой России», президенту на стол положили – [заместитель главы администрации президента РФ Сергей] Кириенко полтора часа сидел, всем «единороссам», [спикеру Госдумы Вячеславу] Володину… Сказали – вы предлагаете нам выборы, но выборы – это, прежде всего, за первенство программ, команд. И мы готовы к этому соперничеству. Но почему вы ничего не делаете, чтобы были полноценные выборы? Ничего!» – сказал он.

Как считает Зюганов, принятые Госдумой под давлением «ЕР» изменения в выборное законодательство серьезным образом ухудшают ситуацию. «17 законов приняли и угробили, уничтожили всю выборную кампанию. Мы привезли материалы с Хакасии – пришел [глава республики Олег] Коновалов, победил честно на выборах, за 5 лет удвоил-утроил, отчитался, показал. Я отправил всем членам Совета Безопасности, сказал – посмотрите результаты руководителя… Скажите, каким образом вы собираетесь, господа «единороссы», обеспечить установку президента на эту победу (в СВО)? Скажите мне – я не понимаю вашей логики», – подчеркнул политик.

«Вы сами первые боретесь против своей родной страны, ничего не делаете для мобилизации ресурсов, сплочения общества, полноценного диалога и честных выборов. Уже в новых территориях отдали команды – кого хотите избирайте, только не допускайте коммунистов. Но там-то все воюют под красным флагом с нашивкой СССР. Они все с пушками и автоматами. Тот, кто отдал эту команду, – просто преступник, самый откровенный. Мы расследуем все эти факты, разберемся. Но в истории человечества только у коммунистов есть победная война против фашистов», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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