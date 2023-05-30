Госдума ввела полный запрет на пропаганду и употребление наркотиков

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении ответственности за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Наказание за такие действия может составить до двух лет лишения свободы.

Законопроект предполагает изменение название статьи 6.13 КоАП про ответственность за пропаганду наркотических средств в целом. Санкции остаются прежними. Если такие действия совершены в Интернете и не содержат признаков уголовного преступления, штраф для граждан составит до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч или дисквалификация до двух лет. Для индивидуальных предпринимателей размер взыскания может достигнуть до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1,5 млн с приостановкой деятельности до 90 суток.

Также оговаривается дополнение Уголовного кодекса новой статьей – для тех, кто ранее привлекался к административной или уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. Предусматривается, что за пропаганду в Интернете оборота или потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или культивирования наркотических растений может грозить штраф до 50 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.

При этом уточняется, что пропаганда может выражаться в публичном распространении информации о способах и методах незаконных разработки, изготовления, производства и использования наркотиков, а также местах их незаконного приобретения. Кроме того, пропагандой будут считать публичное распространение информации о допустимости или привлекательности употребления наркотиков «путем оправдания или представления указанных действий как общепринятых норм поведения».

Однако такая норма не коснется произведений науки, литературы или искусства, в которых такая информация была обнародована до вступления закона в силу. После утверждения документа публичное распространение таких трудов, в том числе в СМИ и Интернете, допускается только с уведомлением, что за незаконный оборот наркотиков грозит уголовная ответственность, а потребление таких средств и веществ вызывает зависимость и угрожает жизни и здоровью человека.

Планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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